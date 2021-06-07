Власти назвали три основных нарушения в питании школьников и дошкольников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нарушения в закупках школьного и дошкольного питания выявили власти Курганской области в рамках проверки, проведенной по поручению губернатора Вадима Шумкова. Анализ контрактов, заключенных с конца 2020 года, проводился во всех муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба главы региона.

«Обнаружены три основных нарушения», — говорится в сообщении. В частности, речь идет о завышении цен на продукты. Второе типовое нарушение — закупка без конкурентных процедур у единственного поставщика, причем не у производителя, а у третьего лица. Третье нарушение — это отсутствие зафиксированных в контрактах цен на продукты.

Нести ответственность будут либо руководитель учреждения, либо глава вышестоящего ведомства — в зависимости от того, кто занимался закупками. «По ряду муниципалитетов проверки будут продолжены совместно со Счетной палатой. В случае подтверждения нарушений материалы будут передаваться в правоохранительные органы», — отмечают в пресс-службе губернатора. Кроме того, власти предупреждают о возможных кадровых решениях по итогам проверок.

«Мы приступаем к формированию прозрачной централизованной системы закупок продуктов питания для школ и детских садов. Рассчитываем, что те муниципальные образования, кто заинтересован в повышении качества блюд и справедливой цене закупки, присоединятся к этой системе», — заявил директор регионального департамента образования и науки Андрей Кочеров, слова которого приводит пресс-служба.

Ранее URA.RU сообщало, что Шумков пообещал «насыщенное, но небезопасное» начало недели для тех, кто продолжает «греть ручонки» на школьном питании. В феврале он также обращал внимание на качество школьного питания и призывал не заниматься питанием школьников тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска».