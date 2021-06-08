08 июня 2021
07 июня 2021

В Челябинскую область тайно приезжал новый глава управления СКР. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция руководителя Уральского СУ на транспорте СК России Петра Решетникова. Екатеринбург, решетников петр
Петра Решетникова на днях видели в Челябинске, утверждают источники в силовых структурах Фото:

В Челябинской области побывал будущий начальник следственного управления СКР по региону Петр Решетников. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Генерал-лейтенант юстиции Решетников, который пока руководит Уральским следственным управлением на транспорте СКР, приезжал в Челябинск на днях. По факту — знакомиться с будущим местом службы. Ожидается, что на Южный Урал он переберется из Екатеринбурга до конца июня», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области не стали комментировать эту информацию. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

О начале реорганизации Следственного комитета стало известно в конце апреля. Она подразумевает слияние управлений на транспорте, которое обернется сокращениями сотрудников. Уральское управление должно быть присоединено к Приволжскому, новая структура получит название «Центральное межрегиональное СУ».

В следственном управлении СКР по Челябинской области постоянного руководителя нет с сентября 2019 года. Прежний начальник Денис Чернятьев был переведен на аналогичную пост в Башкирию. Год после перевода Чернятьева ведомством в статусе и. о. руководил Степан Шульга. В сентябре временным руководителем был назначен Константин Мирошниченко.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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