Петра Решетникова на днях видели в Челябинске, утверждают источники в силовых структурах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области побывал будущий начальник следственного управления СКР по региону Петр Решетников. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Генерал-лейтенант юстиции Решетников, который пока руководит Уральским следственным управлением на транспорте СКР, приезжал в Челябинск на днях. По факту — знакомиться с будущим местом службы. Ожидается, что на Южный Урал он переберется из Екатеринбурга до конца июня», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области не стали комментировать эту информацию. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

О начале реорганизации Следственного комитета стало известно в конце апреля. Она подразумевает слияние управлений на транспорте, которое обернется сокращениями сотрудников. Уральское управление должно быть присоединено к Приволжскому, новая структура получит название «Центральное межрегиональное СУ».

В следственном управлении СКР по Челябинской области постоянного руководителя нет с сентября 2019 года. Прежний начальник Денис Чернятьев был переведен на аналогичную пост в Башкирию. Год после перевода Чернятьева ведомством в статусе и. о. руководил Степан Шульга. В сентябре временным руководителем был назначен Константин Мирошниченко.