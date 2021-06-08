Володин обвинил Украину в травле россиян

На Украине развернута травля народа РФ. Гарантия в конституции страны свободного развития и защиты русского языка превратилась в пустую декларацию. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Инициатива об исключении русского и других народов из числа коренных принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Государственная Дума на пленарном заседании 8 июня приняла заявление с осуждением действий официального Киева, передает «Дни.ру».
«Под лозунгом „защиты украинского языка“ фактически развернута травля русского и других народов», — написал спикер ГД в своем Telagram-канале.
Он отметил, что Украина называет себя демократической страной, но власти закрывают оппозиционные СМИ и партии, преследуют людей по политическим мотивам.
В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». 16 января, по информации «
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