При жизни вор в законе Владимир Зятьков сколотил состояние Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте началась распродажа имущества погибшего в 2020 году вора в законе Владимира Зятькова по кличке Зятек. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к криминальным кругам.

«У Зятька имеется особняк на Черном мысу, рядом с Никольским храмом. Родные выставили его на продажу. Кроме того, распродается вся его снегоходная техника, охотничий инвентарь. Вдова погибшего вора в законе Татьяна Зятькова вместе с детьми намерена переехать из Сургута», — сообщил инсайдер. Связаться с родственниками Зятькова не удалось, в распоряжении агентства нет их контактных номеров телефонов.

Другой собеседник URA.RU, близкий к силовым структурам, сообщил, что преемник Зятька — криминальный авторитет Андрей Братына планирует на годовщину смерти вора в законе установить ему памятник. «Памятник поставят на могиле Зятька в Ишиме (Тюменская область — прим. URA.RU), где он и похоронен», — отметил источник. Связаться с самим Братыной не удалось, он избегает общения со СМИ и не отвечает в социальных сетях на вопросы. Достоверно известно, что Братына долгое время являлся смотрящим за Сургутом, а до этого курировал все процессы, происходящие в югорских колониях. Он трижды судим — за кражу, хулиганство и разбой.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский вор в законе погиб в результате столкновения катера, которым он управлял, с баржей на реке Черная. Похороны Зятька состоялись в Ишиме, откуда он был родом. При жизни вор в законе отбывал наказание четыре раза, в том числе по тяжким статьям УК РФ.