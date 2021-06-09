Генерал свердловского главка МВД собирает команду для переезда

Александр Постовалов готовится к переезду в Магадан Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый замглавы свердловского ГУ МВД, начальник полиции Александр Постовалов, который готовится к переезду в Магаданскую область, начал формировать команду будущих подчиненных. Генерал-майор уже договаривается со знакомыми силовиками из Курганской области, где служил почти 30 лет, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Постовалов до 10 июня находится в отпуске и уже начал формировать свою команду в Курганской области, где служил до перевода в Екатеринбург. Предложения получили бывшие коллеги по службе в УВД Кургана», — рассказал инсайдер. По его словам, так генерал сохраняет свои служебные связи в Зауралье. Сослуживцы из Екатеринбурга предложений от Постовалова не получали, уточнил собеседник.

Курган является родным для Постовалова городом. Там в начале 1990-х он начал карьеру с работы оперуполномоченным, затем был на высоких постах в городском УВД. К весне 2016 года Постовалов дослужился до начальника полиции Курганской области, а через два года его перевели в Екатеринбург. В Магаданской области уже служит еще один выходец из Кургана — прокурор региона Олег Седельников.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых не стал обсуждать данные о переезде Постовалова. «Комментировать новости из разряда слухов — это себя не уважать, тем более, что генерал Постовалов на данную минуту по-прежнему является замначальника свердловского главка. Когда в его карьере произойдут изменения, тогда и обсудим, кто и куда собирается переезжать», — сказал URA.RU Горелых.

О готовящемся уходе Постовалова источники URA.RU говорили в начале 2021 года. Генерал-майору прочили переезд в Магаданскую область, его кандидатура согласовывается. По одной версии, силовик станет начальником регионального УМВД, по другой — займет пост начальника полиции в управлении.