Рогозин сказал, что хочет поговорить с властями США «по понятиям»

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Военно-промышленная конференция. Дмитрий Рогозин. Пермь, рогозин дмитрий, решетников максим
Минторг США уже полгода не отвечает на письмо Рогозина Фото:

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет выстроить отношения с новой администрацией США и поговорить с ними «по понятиям». Об этом заявил сам гендиректор госкорпорации.

«Я хочу договориться с ними, извините, по понятиям. Или мы идем вместе и будем развивать Международную космическую станцию, или мы получаем конкретный ответ», — заявил Рогозин в эфире youTube-канала «Соловьев Live». По словам главы Роскосмоса, Минторг США уже полгода не отвечает на его официальное письмо.

В ходе международной конференции GLEX, которая пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня, глава Роскосмоса планирует встретиться с главой NASA Биллом Нельсоном по видео-конференц-связи. «Я рассчитываю заострить все вопросы и расставить все точки над i», — подытожил Рогозин.

Ранее глава корпорации заявил о возможности возбуждения новых уголовных дел в Роскосмосе. По его словам, это связано с изучением «документов прошлых лет», передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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