08 июня 2021
07 июня 2021

Сотрудники Роспотребнадзора в ЯНАО скрывали доходы и имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор. Дети отравились. Нижневартовск., роспотребнадзор
Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки Фото:

Трое сотрудников территориального управления Роспотребнадзора по ЯНАО привлечены по результатам проведенной прокурорской проверки антикоррупционного законодательства. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, служащие при подаче деклараций скрыли имущество, дополнительные доходы и банковские счета.

«Установлены факты представления федеральными государственными гражданскими служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении прокуратуры. Нарушители не указали сведений о получении иных доходов, кроме зарплаты госслужащего, не внесли в декларации открытые счета в банках и личный автотранспорт.

По информации надзорного органа, начальнику Роспотребнадзора по ЯНАО Людмиле Нечепуренко было внесено представление об устранении нарушений. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 3 виновных должностных лица.

Оперативно получить комментарии представителей Роспотребнадзора не удалось. В ведомство был направлен письменный запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что представителей ямальского управления Роспотребнадзора прокуратура уличила в необоснованной проверке бизнеса. По информации прокуратуры ЯНАО, Новоуренгойский отдел ведомства без законных оснований «кошмарил» предпринимателя в Тазовском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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