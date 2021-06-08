СМИ: российского олигарха решили привлечь по делу «Экопромбанка»

Российский олигарх Петр Кондрашев контролировал пермский «Экопромбанк», считают силовики Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Российский олигарх из списка Форбс Петр Кондрашев может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях в пермском «Экопромбанке». Сейчас решается вопрос о его экстрадиции на родину из Австрии, где проживает долларовый миллиардер. Кондрашев, также как и задержанный ранее бизнесмен Андрей Туев, являлся бывшим совладельцем банка.

«Петр Кондрашев может стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 млн рублей в финансовой организации. Факт выдачи Москве Кипром бывшего председателя правления Экопромбанка Андрея Туева позволит российским властям получить новые данные о неформальном контроле Кондрашева над банком», — пишут «Известия» со ссылкой на ряд зарубежных изданий.

По данным МВД РФ и Интерпола, Кондрашев в розыске не находится. Экстрадицией в России занимается прокуратура. «Запрашивающее выдачу государство должно гарантировать, что разыскиваемое лицо будет привлечено к уголовной ответственности только за то преступление, за которое разрешена его выдача», — сообщает Генпрокуратура РФ. В надзорном ведомстве уточняют, что при запросе на экстрадицию должны быть указаны конкретные преступления, в которых обвиняется разыскиваемый гражданин. За иные преступления судить его нельзя.

Ранее по делу о хищениях в «Экопромбанке» был осужден бывший совладелец банка и экс-депутат заксобрания Пермского края Владимир Нелюбин. Суд признал его виновным в хищении более 200 млн рублей у данной кредитной организации и отправил в колонию на шесть лет. Туев был объявлен в розыск в 2016 году. Спустя пять лет его удалось задержать и доставить в Пермь. Бизнесмен обвиняется в причинении ущерба банку на сумму свыше 200 млн рублей.