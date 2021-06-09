Депутат Госдумы от ЛДПР поспорил с партией из-за Мэддисона

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Интервью с Василием Власовым. Москва, власов василий
Василий Власов подчеркнул, что Илья Мэддисон пока остается его помощником Фото:

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что блогер Илья Мэддисон (Давыдов) еще является его помощником. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в беседе с URA.RU заявил, что Илья Мэддисон уже несколько месяцев не является помощником Василия Власова. Еще одним помощником Власова был блогер Юрий Хованский, который был задержан 9 июня. Его подозревают в призывах к осуществлению террористических актов.

«Нет, Илья мой помощник и сейчас. Он (Александр Дюпин — прим. URA.RU) оговорился, скорее всего», — сообщил Власов корреспонденту URA.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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