Депутат Госдумы от ЛДПР поспорил с партией из-за Мэддисона

Василий Власов подчеркнул, что Илья Мэддисон пока остается его помощником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов заявил, что блогер Илья Мэддисон (Давыдов) еще является его помощником. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в беседе с URA.RU заявил, что Илья Мэддисон уже несколько месяцев не является помощником Василия Власова. Еще одним помощником Власова был блогер Юрий Хованский, который был задержан 9 июня. Его подозревают в призывах к осуществлению террористических актов.

«Нет, Илья мой помощник и сейчас. Он (Александр Дюпин — прим. URA.RU) оговорился, скорее всего», — сообщил Власов корреспонденту URA.RU.