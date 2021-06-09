Чиновник из Кремля увидел угрозу для УрФО в притоке мигрантов

Замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов призвал власти работать над адаптацией мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов назвал усиление миграционных потоков из ближнего зарубежья главной проблемой в сфере межнациональных отношений в УрФО. Об этом он заявил на брифинге после окончания совещания по вопросам реализации стратегии нацполитики в РФ до 2035 года в уральском полпредстве, передает корреспондент URA.RU.

«Поскольку миграционное давление и присутствие растет — это создает определенные проблемы. Это люди с несколько иной культурой, традициями, недостаточным знанием языка. Мы должны делать все в регионах, чтобы процесс адаптации и интеграции этих граждан в общество проходил полно и чтобы напряжения для коренного населения приезжающие люди не создавали», — обозначил Магомедов.

На совещании присутствовали представители региональных и муниципальных властей из всех регионов УрФО. Присутствовавшие обсудили лучшие практики в сфере межнациональных отношений. Полпред президента в УрФО Владимир Якушев отметил, что главная задача — это системная работа с учетом специфики каждого региона. «Если мы берем ХМАО, то в силу объективных причин ситуация более напряженная, если мы берем Курган она менее напряженная. Это связано с экономикой. Мы прекрасно понимаем, что люди едут туда где на сегодняшний день можно больше заработать. И поэтому миграционный поток в ХМАО нельзя сравнить с потоком в Курганскую область. Поэтому объективно там сложнее, а тут проще. Там набор инструментов один, а тут другой. Поэтому везде нужен точечный подход», — заявил Якушев во время брифинга.

Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО сократилось число межнациональных конфликтов по итогам 2020 года. Такую оценку дал уральский полпред во время совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности.