08 июня 2021

Суд заставил мэра челябинского города не ходить на работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виноградов Александр. Глава Троицка Челябинск., виноградов александр
Александр Виноградов согласился исполнить решение суда Фото:

Глава города Троицка (Челябинская область) Александр Виноградов исполнил решение суда и перестал ходить на работу. Об этом сообщили URA.RU в мэрии города.

«Виноградов исполнит решение суда, который потребовал на время судебного процесса прервать работу на посту главы города. Завтра, 10 июня, собрание депутатов назначит исполняющего обязанности мэра Троицка», — пояснила URA.RU помощник главы города Екатерина Брунцова.

Виноградов обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2019 году он незаконно передал оборудование, подконтрольное местной теплоснабжающей организации, другой фирме. Сам мэр указывает, что вынужден был сделать это с ведома прокуратуры и полиции, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

Виноградова задержали: он несколько дней провел в СИЗО, затем его выпустили под домашний арест, потом под залог — и он вернулся на работу. Процесс по этому делу проходит в суде Троицка. На первом заседании удовлетворено ходатайство прокуратуры об отстранении Виноградова от работы на время суда. Мэр, пока дело не рассмотрено в областном суде, продолжает руководить городом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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