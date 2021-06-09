Генконсулы стран НАТО встретятся в Екатеринбурге

В ближайшие дни Екатеринбург примет совместную конференции Россию и НАТО, посвященную развитию международных отношений. Открытие форума, которое намечено на 12 июня, посетят генконсул Германии Матиас Крузе и генконсул Франции Пьер-Ален Коффинье, сообщил URA.RU источник в дипломатических кругах.
«В официальной церемонии открытия будут участвовать французский и немецкий консулы. Участие Коффинье уже согласовано, от представителей Крузе ждут подтверждения», — рассказал инсайдер. Кроме того, в Екатеринбург приедут словацкий дипломат, член управления общественной дипломатии НАТО Барбора Маронкова и ряд российских экспертов-международников.
Конференция носит название «Россия и НАТО в третьем десятилетии XXI века». Как уточнил источник URA.RU, на форуме будут обсуждать перспективы сотрудничества Москвы и стран альянса. Мероприятие пройдет 12 и 13 июня в отеле Novotel. Для участников проведут лекции и обсуждения, а гостей Екатеринбурга сводят в Ельцин Центр.
В отеле Novotel подтвердили URA.RU, что 12—13 июня там пройдет мероприятие НАТО. В пресс-службе организатора конференции, АНО «Центр академической мобильности», заявили, что форум проводится «при финансовой поддержке штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и информационного бюро НАТО в Москве». В генконсульствах Франции и Германии в Екатеринбурге к моменту публикации не ответили на звонки корреспондента.
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