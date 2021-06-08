Политтехнологи оценили массовый исход пермяков из ЛДПР через суд

Олег Постников — руководитель пермского реготделения ЛДПР с 2016 по 2019 годы, и с марта 2021 года по настоящее время Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выход пермских членов ЛДПР из партии через суд стал свидетельством плохой работы в регионе. Таким мнением с URA.RU поделились политологи. Они убеждены, что любой негатив вокруг ЛДПР не скажется на рейтинге партии, который, по их мнению, уже крайне низкий.

«Партия получила очередное свидетельство того, что она не занимается системно региональной работой. Все это бутафория политическая со стороны ЛДПР. Люди бегут из партии», — заявил URA.RU политолог Сергей Маркелов. Он полагает, что «пермский кейс» стал возможен из-за неоправданных ожиданий и возможного обмана со стороны партии.

Маркелов при этом убежден, что решение суда никак не скажется на рейтинге ЛДПР или лично лидере партии Владимире Жириновском. «Что ослаблять, если ослаблять нечего? Они попытались манипулировать ситуацией, но партии уже давно разучились делать позитив из любого события», — пояснил Маркелов.

С данной позицией согласен и политтехнолог Олег Борисенко, который убежден, что происходящее не ослабит позиции ЛДПР перед выборами. «Партия уже „тефлоновая“ с соответствующим антирейтингом. Любая грязь и любой негатив только внимание привлекает, но на рейтинге не отражается», — добавил Борисенко.

Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин на звонок URA.RU не ответил. Координатор пермского реготделения партии Олег Постников пояснил, что решение суда никак не скажется на работе ЛДПР. «Решение об обжаловании будет принято после получения мотивационной части», — уточнил он.

URA.RU рассказывало, что суд обязал ЛДПР исключить из членов партии депутата гордумы Перми Илью Лисняка, депутата думы Добрянки Марка Коробова, члена общественного совета при ГУ МВД России по региону Ирину Форсюк. Они с марта пытаются выйти из ЛДПР, но партия их не исключает.

После освещения URA.RU внутрипартийного конфликта Жириновский потребовал закрыть редакцию, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.