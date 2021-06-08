Источник: олигарха из ЯНАО требуют арестовать на два месяца

Олег Ситников был задержан по делу о неуплате налогов Фото: YouTube, канал «Корпорация Роснефтегаз»

Задержанного в процессуальном порядке в ЯНАО учредителя группы компаний «Корпорация Роснефтегаз» Олега Ситникова планируется арестовать на два месяца. Как рассказали URA.RU источники в правоохранительных органах, следователи подготовили в суд, назначенный на 10 июня, ходатайство о заключении под стражу одного из самых богатых бизнесменов Ямала.

«Заседание суда назначено на 10 июня, следствие будет ходатайствовать о заключении Ситникова под стражу», — рассказал инсайдер. Собеседник отметил, что суд может учесть возраст задержанного (70 лет — прим. ред.) и его состояние здоровья, выбрав в качестве ограничительной меры домашний арест или подписку о невыезде.

Официальные представители следкома, занимающегося делом Ситникова, отказываются комментировать какую-либо информацию по данному вопросу.

Ранее URA.RU рассказывало, что учредитель «Роснефтегаза» был задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. По версии адвокатов Ситникова, он проходил свидетелем по другому уголовному делу и был вызван следователем для дачи показаний.

В окружении Ситникова также считают, что задержание было произведено с целью давления на предпринимателя и отъема бизнеса. При этом самого олигарха ранее связывали с серией информационных атак на власти ЯНАО.

В конце мая в офисе «Роснефтегаза» силовикам была произведена выемка документов. Тогда следственные действия связывали с поставками контрафактного газового конденсата.