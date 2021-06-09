Россиянам сообщили о выплатах по старому пенсионному возрасту

Часть россиян может получить накопленные средства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне могут получить средства, накопленные во время формирования накопительной пенсии — с 2002 по 2014 год. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

«Получить деньги можно женщинам по достижении 55 лет, мужчинам — 60 лет», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм». Россияне, имеющие право на досрочную пенсию, могут получить выплаты раньше.

Он пояснил, что за эти годы за каждого официально оформленного работника 6% от зарплаты работодатель отчислял на формирование накопительной пенсии. Кроме того, сам работник и его работодатель могли при участии государства внести дополнительные средства в рамках программы софинансирования. Все эти средства накапливались в НПФ ил ПФР, инвестировались и приносили доход.

Сейчас эти деньги можно получить, рассказал Горлин. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ПФР или НПФ. Он отметил, что есть три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (но не менее 10 лет) или единовременно.

Ранее в Госдуме предлагали лишить пенсии одну категорию россиян. Депутат Виталий Милонов выразил мнение, что нужно оставить без господдержки коллекторов. Также в ПФР сообщили, что с 1 июня изменился порядок назначения пенсий, передает « Царьград ». Кроме того, части россиян прибавят к пенсии до 12 тысяч рублей. Такую прибавку может получить семья, у которой на иждивении есть несовершеннолетние дети и дети-студенты до 23 лет.