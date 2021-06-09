09 июня 2021

Вертолеты вылетели в Лесной на место ДТП, где погибли рабочие

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской аэропорт. Курган, вертолет мчс, центр медицины катастроф, санавиация
Вертолеты доставят пострадавших в областные медучреждения Фото:

На место ДТП в Лесном, где погибли шесть рабочих, вылетели вертолеты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Свердловской области.

«На место вылетают три вертолета Центра медицины катастроф», — сказано в сообщении. Пострадавшие будут отправлены в областные медучреждения. По информации источника URA.RU, знакомого с ситуацией, вертолеты, скорее всего, вернутся в Центр медицины катастроф на Широкую Речку в Екатеринбурге. «Если не будет принято иного решения», — отметил собеседник агентства.

Авария, в которой погибли шестеро и пострадали 15 человек, произошла утром 10 июня в городском поселке Горном в Лесном. Автобус ПАЗ перевозил рабочих. По предварительной информации, у него отказали тормоза и он протаранил ворота предприятия и врезался в остановку, где стояли рабочие. Представители УГИБДД и МВД работают на месте ДТП. Губернатор Евгений Куйвашев дал поручения правительству региона и администрации города Лесного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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