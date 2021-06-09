09 июня 2021

Жители Лесного рассказали о проблемах с автобусом, попавшим в ДТП. «Собирают из б/у запчастей». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, этот автобус уже съезжал в кювет Фото:

У перевозчика, автобус которого спровоцировал смертельное ДТП в городе Лесном (Свердловская область), раньше уже были проблемы с техникой. Об этом в социальных сетях сообщают местные жители.

«В мае автобус этого маршрута в кювет съехал с переполненным салоном. Что еще может случиться? Водителей там проверяют?» — пишет Татьяна Еремина в паблике «Подслушано Лесной». «Водителей проверяют, но они работают там без выходных, и автобусы собираются из б/у запчастей», — пишет жительница Лесного Ника Волк. «Тоже ехали недавно, у ДНС всех выгнали, у автобуса дым идет, ничего не видно», — пишет пользователь Stepa Petrov. «Состояние автобусов очень плохое, и это было заметно почти сразу, как они начали ходить по этому маршруту. Уже тогда было страшно на них ездить», — отмечает Александр Соколов.

Утром 10 июня в поселке Горном ЗАТО Лесной произошло ДТП, в результате которого погибли 6 человек. В автобусе находилось несколько десятков человек. На месте работают правоохранительные органы, туда же за пострадавшими вылетели вертолеты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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