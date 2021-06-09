«Росатом» пообещал поддержку семьям погибших в ДТП в Лесном

По словам Сергея Жамилова, он отменил все совещания в «Росатоме», запланированные на ближайшее время Фото: Анна Майорова © URA.RU

ФГУП «Электрохимприбор» (принадлежит госкорпорации «Росатом») окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших в смертельной аварии в закрытом городе Лесном (Свердловская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил гендиректор предприятия Сергей Жамилов. По его словам, 10 июня он срочно вылетает в муниципалитет, отменив все совещания.

«Я отменил все совещания в госкорпорации [„Росатом“] и вылетаю в Лесной. <…> Мы уже оказываем содействие в расследовании случившегося и будем оперативно информировать жителей города и работников комбината. Выражаю глубокие соболезнования близким погибших. Со своей стороны обещаю, что комбинат окажет поддержку пострадавшим и семьям погибших», — написал Жамилов.

ДТП в Лесном произошло утром 10 июня в городском поселке Горном. В автобусе были рабочие ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». По версии следствия, у автобуса отказали тормоза, он влетел в толпу людей. Шесть человек погибли, 15 — получили травмы различной степени тяжести. Вертолеты с пострадавшими вылетели в одну из больниц Екатеринбурга. Прокуратура, СК и полиция уже проводят проверку по факту происшествия.