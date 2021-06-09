Губернатор Шумков пообещал Шадринску отремонтировать больше дорог

Вадим Шумков заявил об удвоении объемов дорожного ремонта в Шадринске с 2022 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Объемы дорожного ремонта в Шадринске Курганской области будут увеличены в два раза. Такое заявление губернатор региона Вадим Шумков сделал после рабочего визита в этот город.

«Вопрос „перезрел“ — со следующего года объемы дорожного ремонта и ремонта сетевого хозяйства в городе будем удваивать. Поручил и. о. главы и коллегам из правительства совместно с депутатами отработать перечень дорог и улиц под ремонт и разобраться с ценообразованием — часть предлагаемых ранее ремонтов точно может стоить дешевле», — написал Шумков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По данным губернатора, в этом году в Шадринске отремонтируют 3,5 км дорог и почти 20 дворов, завершат строительство очистных сооружений, благоустройство центральной аллеи и центральной площади. «Но ситуация с дорогами, сетями, как и с социалкой, не решалась десятилетиями. Надо также в ближайшей перспективе ремонтировать все четыре путепровода. Ситуация меняется, но медленно», — отметил Шумков.

Врио главы Шадринска Антон Мокан (руководит городом с начала апреля) ранее сообщал, что в 2021 году городские власти получили на дорожные работы меньше денег, чем планировали. «Поэтому пришлось экстренно перекраивать планы», — заявлял он. По данным депутата облдумы Валерия Порубова, в 2020 году на содержание и ремонт дорог Шадринску выделяли более 130 млн рублей, а в 2021 году — 95 млн. Директор регионального департамента строительства Ирина Саблукова поясняла, что финансирование сократили, так как шадринские чиновники очень долго готовили документы.