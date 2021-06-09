В Лесном отменят День города из-за ДТП с шестью погибшими

На месте ДТП работают правоохранительные органы Фото: СУ СК по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

В ЗАТО Лесной (Свердловская область) отменяют праздничные и спортивные мероприятия, запланированные на День города (12 июня). Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации муниципалитета.

«Из-за ДТП с погибшими принято решение отменить все праздничные и спортивные мероприятия на День города, который отмечается в Лесном 12 июня. В ближайшее время будет подготовлено постановление об отмене всех развлекательных мероприятий» — сообщил собеседник агентства. Получить оперативный комментарий в горадминистрации не удалось.

Сообщения о том, что День города будет отменен, появились и в одном из городских чатов. «В связи с трагическими событиями все мероприятия — комбинированная эстафета и спортивный праздник на стадионе — отменяются», — написано там.

Утром 10 июня в поселке Горном ЗАТО Лесной произошло ДТП, в результате которого погибли 6 человек. В автобусе находилось несколько десятков человек. На месте работают правоохранительные органы, за пострадавшими вылетели вертолеты. Глава города Сергей Черепанов собрал заседание расширенной комиссии по чрезвычайной ситуации.