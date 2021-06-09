Мэр Лесного собрал комиссию по ЧС после смертельного ДТП

Прокурор Свердловской области распорядился начать по всему региону проверки служебного автотранспорта Фото: СУ СК по Свердловской области

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Глава ЗАТО Лесной Сергей Черепанов провел заседание расширенной комиссии по чрезвычайной ситуации после ДТП с шестью погибшими, где озвучил предварительную причину аварии и рассказал о состоянии пострадавших. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Глава города Сергей Черепанов провел расширенное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям», — сказано в официальном сообщении мэрии. В ближайшее время троих пострадавших, которые находятся в наиболее тяжелом состоянии, доставят в 23-ю областную клиническую больницу в Екатеринбурге. Еще двух горожан с травмами средней степени тяжести перевезут в областную клинику во второй половине дня. Необходимую помощь сотрудникам на промышленной площадке, семьям погибших и пострадавших оказывают психологи, уточнили на заседании КЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП, произошедшего 10 июня около предприятия «Электрохимприбор» (входит в Росатом), погибли шесть человек, еще 15 рабочих предприятия получили травмы разной степени тяжести. На место ДТП выехали высокопоставленные силовики. Прокурор Свердловской области Борис Крылов распорядился начать по всему региону проверки технического состояния служебного автотранспорта, задействованного в перевозке граждан.