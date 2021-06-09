«Росатом» пообещал заплатить семьям пострадавших в ДТП в Лесном

«Росатом» назначит материальную помощь семьям пострадавших в ДТП в лесном (фото архивное) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Компания «Росатом» назначит выплаты для семей пострадавших и погибших в смертельном ДТП в Лесном. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе госкорпорации.

«Безусловно, семьям погибших и пострадавших будет оказана и материальная помощь», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что всем, кто пострадал в аварии, оплатят лечение. Решение об объявлении траура будет принято позже, добавили в пресс-службе.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», работники которого погибли и пострадали в ДТП, входит в «Росатом». Генеральный директор предприятия Сергей Жамилов пообещал оказать поддержку семьям погибших.

ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. Автобус въехал в толпу людей, в результате чего погибли шесть человек, а еще 15 получили травмы различной степени тяжести. В салоне автобуса в момент аварии находились несколько десятков человек.