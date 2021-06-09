09 июня 2021

«Росатом» пообещал заплатить семьям пострадавших в ДТП в Лесном

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к Царским дням у Храма на Крови. Екатеринбург, автобус, заказной
«Росатом» назначит материальную помощь семьям пострадавших в ДТП в лесном (фото архивное) Фото:
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Смертельное ДТП в Лесном

Компания «Росатом» назначит выплаты для семей пострадавших и погибших в смертельном ДТП в Лесном. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе госкорпорации.

«Безусловно, семьям погибших и пострадавших будет оказана и материальная помощь», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что всем, кто пострадал в аварии, оплатят лечение. Решение об объявлении траура будет принято позже, добавили в пресс-службе.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», работники которого погибли и пострадали в ДТП, входит в «Росатом». Генеральный директор предприятия Сергей Жамилов пообещал оказать поддержку семьям погибших.

ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. Автобус въехал в толпу людей, в результате чего погибли шесть человек, а еще 15 получили травмы различной степени тяжести. В салоне автобуса в момент аварии находились несколько десятков человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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