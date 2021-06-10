Тюменские власти раскрыли данные о нехватке врачей в регионе

Дефицит медицинских кадров в Тюменской области составляет менее 5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дефицит медицинских кадров в Тюменской области составляет менее 5%. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«Укомплектованность врачами в Тюменской области составляет 95,9% [от штатного расписания]. Укомплектованность средним медицинским персоналом — 96,8%», — ответили в ведомстве на запрос агентства.

Ранее URA.RU писало, что тюменские власти намерены увеличить целевой набор в местный медицинский университет, чтобы ликвидировать дефицит кадров. Кроме того, медиков привлекают высокими зарплатами — в Тюмени врачам скорой помощи, например, обещают платить до 150 тысяч рублей в месяц.