09 июня 2021
08 июня 2021

Раскрыт гонорар Курентзиса за руководство Дягилевским фестивалем

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермская опера раскрыла адрес и гонорар дирижера Теодора Курентзиса Фото:

Пермский театр оперы и балета заплатит 600 тысяч рублей художественному руководителю Дягилевского фестиваля. Такие данные содержатся на Едином портале госзакупок. В контракте исполнитель не указан, но пермские власти и сам дирижер Теодор Курентзис ранее подтверждали тот факт, что художественным руководителем фестиваля будет именно он.

«Наименование лота: художественное руководство Дягилевского фестиваля. Сведения о цене договора: 600 000 рублей», — сказано в Единой информационной системе в сфере закупок. Действие договора, который появился в системе 9 июня, распространяется на период с 11 января 2021 года по 31 июля 2021 года. Непосредственно фестиваль пройдет в Перми с 10 по 20 июня.

В проекте договора не указана цена контракта, а также исключено имя исполнителя. При этом отражен основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) — 319784700309415. По данным ФНС России, данный номер принадлежит индивидуальному предпринимателю Курентзису Теодоросу.

Также в проекте договора Пермская опера раскрывает данные о месте жительства Курентзиса в Санкт-Петербурге. Если верить документу, то Курентзис живет в четырехэтажном особняке на Виленском переулке, который находится между станциями метро «Чернышевская» и «Площадь Восстания».

URA.RU попросило пресс-службу театра прокомментировать информацию о гонораре Курентзиса. На момент публикации ответ не получен.

URA.RU рассказывало, что Курентзис уехал из Перми после конфликта с экс-губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. После ухода Решетникова Курентзис согласился вновь возглавить Дягилевский фестиваль. 9 июня на пресс-конференцию, посвященную фестивалю, не пустили пермских фотографов. В пермской опере объяснили, что это воля Курентзиса.

Проект договора между Пермской оперой и художественным руководителем Дягилевского фестиваля

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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