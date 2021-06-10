В соцсетях осудили Водонаеву за фото на могиле Балабанова. «Выглядите комично»

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Алена Водонаева посетила могилу Балабанова в вызывающем наряде

Подписчики модели и уроженки Тюмени Алены Водонаевой осудили ее за провокационное фото на могиле режиссера из Свердловской области Алексея Балабанова. Интернет-пользователям показался неуместным сексуальный наряд телеведущей на кладбище.

На своей странице в Instagram Водонаева опубликовала фотографии со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге. На одном из снимков модель сидит на могиле Балабанова в черном платке, очках и в платье с открытым декольте. «Почтили гения памятью», — подписала фото Водонаева.

Образ экс-звезды «Дома-2» получился слишком «киношным», передает «Пятый канал». В комментариях подписчики указали на неуместность и нелепость образа телеведущей.

Внешний вид Водонаевой показался смешным некоторым интернет-пользователям
Модель уличили в двойных стандартах
Некоторые подсчитали, что Водонаева изображает наигранную скорбь
Другие обратили внимание на сексуальный наряд телеведущей
Есть и объяснение, зачем Водонаева устроила перфоманс на могиле Балабанова
Объяснений перфомансу несколько

Алексей Балабанов родился в Екатеринбурге. Он стал режиссером культовых картин «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Груз 200». Балабанов умер в 2013 году от сердечного приступа в Санкт-Петербурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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