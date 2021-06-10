Подписчики модели и уроженки Тюмени Алены Водонаевой осудили ее за провокационное фото на могиле режиссера из Свердловской области Алексея Балабанова. Интернет-пользователям показался неуместным сексуальный наряд телеведущей на кладбище.
На своей странице в Instagram Водонаева опубликовала фотографии со Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге. На одном из снимков модель сидит на могиле Балабанова в черном платке, очках и в платье с открытым декольте. «Почтили гения памятью», — подписала фото Водонаева.
Образ экс-звезды «Дома-2» получился слишком «киношным», передает «Пятый канал». В комментариях подписчики указали на неуместность и нелепость образа телеведущей.
Алексей Балабанов родился в Екатеринбурге. Он стал режиссером культовых картин «Брат», «Брат-2», «Жмурки» и «Груз 200». Балабанов умер в 2013 году от сердечного приступа в Санкт-Петербурге.
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