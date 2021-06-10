Путина ждут на открытии выставки в Третьяковской галерее. Что увидит президент: фото

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В последний раз Владимир Путин посещал Третьяковскую галерею в 2017 году (архивное фото) Фото:

В программу президента РФ Владимира Путина на День России, 12 июня, может быть включено посещение Третьяковской галереи. Ожидается, что в этот день глава государства откроет новую выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского, сообщил URA.RU информированный источник.

В Третьяковской галерее URA.RU не стали раскрывать детали события, но подтвердили, что ждут особых гостей. «Официальной информации нет, но кто-то из высокопоставленных точно будет», — сообщил источник в администрации музея. В управлении пресс-службы и информации президента России URA.RU сообщили, что пока не владеют информацией о мероприятии. Известно, что 12 июня Владимир Путин в Кремле наградит лауреатов звания Герой Труда за достижения в области науки и технологий, литературы, искусства, гуманитарной деятельности.

Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Выставка будет открыта с 13 июня по 8 августа
Фото:

Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского будет открыта с 13 июня по 8 августа в западном крыле Новой Третьяковки. На сайте музея сообщается, что подготовка шла более полутора лет. В галерее будут представлены экспонаты 18-20 века из 40 музейных и частных коллекций из разных регионов страны, в том числе портрет Александра Невского из Челябинского художественного музея.

«Картины, включенные в экспозицию, рассказывают о важнейших событиях в истории страны — от Крещения Руси до Первой мировой войны. В экспозиции собраны произведения выдающихся мастеров нескольких эпох: от родоначальников исторического жанра в отечественном искусстве, первых воспитанников Императорской Академии художеств до корифеев, входивших в Товарищество передвижных художественных выставок», — сообщается на сайте Третьяковской галереи. URA.RU подготовило фоторепортаж с площадки.

Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
В галерее собраны экспонаты 18-20 века
Фото:
Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Выставка размещена в самых больших залах Западного крыла Новой Третьяковки
Фото:
Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Экспонаты представлены из 40 музейных и частных коллекций
Фото:
Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Подготовка к выставке шла более полутора лет
Фото:
Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Картины, включенные в экспозицию, рассказывают о событиях в период от Крещения Руси до Первой мировой войны
Фото:
Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Экспозия включает шесть разделов о Древней Руси, Иване Грозном, Смутном времени, первых Романовых, Боярах 17 века, периоде от Петра Великого до Екатерины Великой, военной истории от 18 до 20 века
Фото:
Пресс-показ выставки "История глазами художника". Москва
Меч князя Довмонта Тимофея XIII века из Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и княжеский шлем XIII — первой половины XIV века из Городецкого историко-художественного музейного комплекса
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