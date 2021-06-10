В программу президента РФ Владимира Путина на День России, 12 июня, может быть включено посещение Третьяковской галереи. Ожидается, что в этот день глава государства откроет новую выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского, сообщил URA.RU информированный источник.
В Третьяковской галерее URA.RU не стали раскрывать детали события, но подтвердили, что ждут особых гостей. «Официальной информации нет, но кто-то из высокопоставленных точно будет», — сообщил источник в администрации музея. В управлении пресс-службы и информации президента России URA.RU сообщили, что пока не владеют информацией о мероприятии. Известно, что 12 июня Владимир Путин в Кремле наградит лауреатов звания Герой Труда за достижения в области науки и технологий, литературы, искусства, гуманитарной деятельности.
Выставка к 800-летию со дня рождения Александра Невского будет открыта с 13 июня по 8 августа в западном крыле Новой Третьяковки. На сайте музея сообщается, что подготовка шла более полутора лет. В галерее будут представлены экспонаты 18-20 века из 40 музейных и частных коллекций из разных регионов страны, в том числе портрет Александра Невского из Челябинского художественного музея.
«Картины, включенные в экспозицию, рассказывают о важнейших событиях в истории страны — от Крещения Руси до Первой мировой войны. В экспозиции собраны произведения выдающихся мастеров нескольких эпох: от родоначальников исторического жанра в отечественном искусстве, первых воспитанников Императорской Академии художеств до корифеев, входивших в Товарищество передвижных художественных выставок», — сообщается на сайте Третьяковской галереи. URA.RU подготовило фоторепортаж с площадки.
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