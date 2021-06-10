Яндекс хочет купить самую элитную торговую сеть России

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом сообщили два источника на розничном рынке.
Как рассказал собеседник изданию The Bell, смысл сделки заключается в синергии «Азбуки Вкуса» с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». По его словам, обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, «Лавка» активно развивает сегмент продажи готовой еды, в котором сильна «Азбука Вкуса», и сможет за счет сделки быстро нарастить это направление. Кроме того, сделка поможет снизить закупочные цены для «Лавки» за счет объединения закупок с крупным ритейлером.
В компаниях отказались от комментариев. Аналитики оценивают рыночную стоимость «Азбуки» в 20 млрд рублей.
Ранее также стало известно, что «Яндекс» покупает московский банк «Акрополь». Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, сообщалось, что московская прокуратура начала проверку сделки «Яндекс.Такси» по приобретению активов такси «Везет». Соответствующее указание было отдано Генпрокуратурой.
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