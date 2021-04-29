«Яндекс» купил банк

«Яндекс» приобрел банк «Акрополь» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Яндекс» покупает московский банк «Акрополь». Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей.

«„Яндекс“ заключил соглашение о покупке банка „Акрополь“. К компании перейдут лицензии, включая банковскую универсальную. Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 млн — премия к капиталу за покупку», — говорится в сообщении пресс-службы «Яндекса».

Из всех активов банка 85% приходятся на ликвидные ценные бумаги и средства на счетах Банка России. Яндекс подал ходатайство регулятору 28 апреля, сделка будет закрыта после ее одобрения.

В сентябре 2020 года сообщалось о намерении «Яндекса» купить «Тинькофф-Банк». Позднее сделка сорвалась. В октябре создатель банка Олег Тиньков говорил, что причина срыва состояла в том, что сделка о слиянии постепенно переросла в вопрос о поглощении банка. В декабре Тиньков рассказал, что сделку отменили, так как «Яндекс» предложил недостаточно денег.