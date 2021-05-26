26 мая 2021

«Яндекс.Такси» проверяет прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, такси, яндекс такси
Сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов конкурента проверит прокуратура Фото:

Московская прокуратура начала проверку сделки «Яндекс.Такси» по приобретению активов такси «Везет». Соответствующее указание было отдано Генпрокуратурой.

Ранее профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой организовать проверку сделки «Яндекс.Такси», поскольку она может нарушать российское антимонопольное законодательство. Кроме того, Генпрокуратура получила депутатский запрос на ту же тему.

«Прокурору города Москвы поручено организовать соответствующую проверку и сообщить депутату о ее результатах», — цитирует «Известия» пресс-службу ведомства. Газета уточняет, что о сделке «Яндекс» объявил в феврале. Компания планирует купить колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок конкурента за 178 $ млн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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