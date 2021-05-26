«Яндекс.Такси» проверяет прокуратура

Сделку «Яндекс.Такси» по покупке активов конкурента проверит прокуратура Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Московская прокуратура начала проверку сделки «Яндекс.Такси» по приобретению активов такси «Везет». Соответствующее указание было отдано Генпрокуратурой.

Ранее профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой организовать проверку сделки «Яндекс.Такси», поскольку она может нарушать российское антимонопольное законодательство. Кроме того, Генпрокуратура получила депутатский запрос на ту же тему.

«Прокурору города Москвы поручено организовать соответствующую проверку и сообщить депутату о ее результатах», — цитирует «Известия» пресс-службу ведомства. Газета уточняет, что о сделке «Яндекс» объявил в феврале. Компания планирует купить колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок конкурента за 178 $ млн.