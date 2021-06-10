10 июня 2021

Мишустин уволил замруководителя ФАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Колотова и Андрей Цариковский. УФАС. Екатеринбург, цариковский андрей
Цариковский занимал эту должность с 2004 года Фото:

Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Глава правительства Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Андрей Цариковский покинул пост статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России, который он занимал с 2004 года», — передает ТАСС. На его место назначена Нелли Галимханова, которая работает в ФАС с 2009 года. С 2015 года она возглавляла управление контроля промышленности.

Цариковский в течении 17 лет занимался вопросами регулирования промышленности, топливно-энергетического комплекса и химической промышленности. Он также курировал борьбу с картелями, проведение мероприятий в рамках БРИКС и Международной конкурентной сети.

Ранее сообщалось, что новым главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) назначен бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Предыдущий руководитель ведомства Игорь Артемьев ушел на другую должность.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...