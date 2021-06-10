Депутат Госдумы обвинил Минтранс в незаконных штрафах россиян

Депутат считает, что водителей штрафуют незаконно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Закон о средней скорости в России только обсуждается, однако автовладельцев уже сегодня штрафуют за такое правонарушение. Зампред комитета ГД по транспорту Александр Старовойтов попросил Минтранс объяснить законность штрафов и работы видеокамер средней скорости движения автомобилей.

«СМИ сообщают, что Минтранс готовит поправки в КоАП о появлении нового штрафа за превышение водителями средней скорости. То есть такого понятия в законодательстве сегодня нет. Но мне бы хотелось для начала, чтобы Минтранс ответил честно на вопрос: насколько законны были штрафы за среднюю скорость и количество их вынесения. А также вернут ли эти деньги гражданам, которые их заплатили», — рассказал он «Известиям».

Он также потребовал сообщить, количество уже установленных средств видеонаблюдения, а также объяснить за счет каких средств они были закуплены. В Минтрансе разработку новых норм подтвердили, однако оперативно ответить на вопрос о законности штрафов за среднюю скорость не смогли. При этом в ведомстве отметили, что это позволит повысить уровень безопасности дорожного движения. Однако, по мнению Старовойтова, меры вводятся только для увеличения количества штрафов.

Ранее стало известно, что в правительстве РФ хотят ужесточить наказание для водителей. Превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Новый порог рассматривают для ведения в городах, на трассах планируют оставить возможность превышения на 20 км/ч. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы для автомобилистов за превышение скорости на один километр в час, пишет «Ридус». Он обосновывает это тем, что такое превышение уже является нарушением правил дорожного движения, поясняет телеканал 360.