В лесах для всех жителей Тюмени оборудовано всего 70 мангальных зон Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В период режима ЧС, объявленного губернатором Александром Моором, тюменцы все же могут посещать леса и жарить шашлыки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации областной столицы. Однако отдыхать разрешено только в определенных местах.

«В период режима ЧС, объявленного в связи с пожарами, установлен запрет на посещение лесов. Запрещается разводить костры, готовить на открытом огне, углях. Однако отдохнуть в лесу все же можно, но только в специально отведенных местах», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее губернатор Александр Моор ввел в Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. Запрет на посещение коснулся тех лесов, которые расположены все населенных пунктов.

Именно поэтому в списке, предоставленном URA.RU администрацией города, нет самых популярных у тюменцев мест. К примеру, Гилевской рощи: в нее вход открыт, так как зона отдыха находится непосредственно в Тюмени.

У желающих все-таки отдохнуть в лесах такая возможность есть. Однако на Тюмень, население которой превышает 816 000 человек, выделено всего 70 оборудованных мангалами зон.