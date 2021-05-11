11 мая 2021
10 мая 2021

Тюменцы могут отдыхать в лесах, несмотря на режим ЧС. Карта мест

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
В лесах для всех жителей Тюмени оборудовано всего 70 мангальных зон Фото:

В период режима ЧС, объявленного губернатором Александром Моором, тюменцы все же могут посещать леса и жарить шашлыки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации областной столицы. Однако отдыхать разрешено только в определенных местах.

«В период режима ЧС, объявленного в связи с пожарами, установлен запрет на посещение лесов. Запрещается разводить костры, готовить на открытом огне, углях. Однако отдохнуть в лесу все же можно, но только в специально отведенных местах», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Ранее губернатор Александр Моор ввел в Тюменской области режим чрезвычайной ситуации. Запрет на посещение коснулся тех лесов, которые расположены все населенных пунктов.

Именно поэтому в списке, предоставленном URA.RU администрацией города, нет самых популярных у тюменцев мест. К примеру, Гилевской рощи: в нее вход открыт, так как зона отдыха находится непосредственно в Тюмени.

У желающих все-таки отдохнуть в лесах такая возможность есть. Однако на Тюмень, население которой превышает 816 000 человек, выделено всего 70 оборудованных мангалами зон.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...