11 июня 2021

Россельхознадзор: каким животным нужно делать прививку от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый в Свердловской области пункт вакцинации против COVID-19 на территории торгового центра. Екатеринбург, укол, прививка, вакцина, вакцинация, covid19, коронавирус, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Вакцина «Карнивак-Ков» предназначена в первую очередь для звероводческих хозяйств Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцина от COVID-19 «Карнивак-Ков» предназначена в первую очередь для звероводческих хозяйств, занимающихся разведением норок и хорьков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Препарат рекомендован, в первую очередь, звероводческим хозяйствам, которые находятся в группе риска. Речь идет о компаниях, которые занимаются разведением потенциально восприимчивых к COVID-19 животных, в том числе норок и хорьков. Результаты экспериментальных исследований инфекции показывают, что птица и крупный рогатый скот не подвержены COVID-19. Россельхознадзор не считает необходимым проводить поголовную вакцинацию среди домашних животных», — отметили в ведомстве.

Ранее в Россельхознадзоре рассказали, каким животным нельзя ставить «Карнивак-Ков». Касается это беременных, новорожденных, не достигших двухмесячного возраста, больных или ослабленных питомцев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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