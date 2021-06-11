Россельхознадзор: каким животным нужно делать прививку от COVID

Вакцина от COVID-19 «Карнивак-Ков» предназначена в первую очередь для звероводческих хозяйств, занимающихся разведением норок и хорьков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Препарат рекомендован, в первую очередь, звероводческим хозяйствам, которые находятся в группе риска. Речь идет о компаниях, которые занимаются разведением потенциально восприимчивых к COVID-19 животных, в том числе норок и хорьков. Результаты экспериментальных исследований инфекции показывают, что птица и крупный рогатый скот не подвержены COVID-19. Россельхознадзор не считает необходимым проводить поголовную вакцинацию среди домашних животных», — отметили в ведомстве.
Ранее в Россельхознадзоре рассказали, каким животным нельзя ставить «Карнивак-Ков». Касается это беременных, новорожденных, не достигших двухмесячного возраста, больных или ослабленных питомцев.
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