Путин повысил свердловского генерала

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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, теряев виктор
Виктору Теряеву было присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы Фото:

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта внутренней службы начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с указом президента. До этого Теряев находился в звании генерал-майора.

«Присвоить специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы Теряеву Виктору Владимировичу», — говорится в указе президента (есть в распоряжении URA.RU). Звание генерал-лейтенанта будет соответствовать занимаемой Теряевым должности начальника ведомства.

Кроме Теряева в звании повышены 12 человек. Среди них начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян.

URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Там на звонок корреспондента агентства никто не ответил.

Ранее Теряев оспаривал решение комиссии, которая в марте 2020 года отменила решение о выделении ему квартиры. Соответствующее решение принято 11 февраля Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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