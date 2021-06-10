В Екатеринбурге хотят отменить стройку мусорного полигона

«Спецавтобаза» готова отказаться от строительства «Екатеринбург-Север», но в МинЖКХ такое решение пока не принято Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Спецавтобаза» готова отказаться от идеи строить мусорный полигон «Екатеринбург-Север» возле Березовского. Об этом на встрече с журналистами рассказала директор регоператора Наталья Зубова.

Она подтвердила, что предприятие может отказаться от проекта, если будут внесены изменения в территориальную схему (документ, регулирующий систему обращения с отходами в регионе — прим. URA.RU). «Мы являемся исполнителем решения, которое заложено в территориальной схеме. Если останется в этом потребность, то, возможно, будем строить. Если будут приняты другие решения, и они будут отражены в территориальной схеме, то будут реализованы другие решения», — добавила руководитель регоператора. Зубова не уточнила причины, по которым «Спецавтобаза» готова отказаться от проекта, в адрес компании направлен запрос.

По словам замминистра ЖКХ и энергетики Свердловской области Егора Свалова, на данный момент в министерстве не принято решение об отмене строительства полигона. «В территориальной схеме этот объект есть», — добавил Свалов.

Сейчас весь мусор Екатеринбурга и городов-спутников свозят на полигон «Северный», который скоро будет закрыт. Рядом с ним планировалось построить комплекс «Екатеринбург-Север» — резервный полигон для столицы Урала. Местные жители выступали против этой инициативы из-за близости комплекса к жилым домам. Также негативно оценивали последствия от строительства объекта экологии.

Напомним, уже стартовал конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона «Екатеринбург-Юг», который станет главным объектом для утилизации отходов столицы Урала. Предполагаемый объем инвестиций составит более 19 млрд рублей.