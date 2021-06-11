Путин подписал закон о бесплатной газификации в РФ

Газ будут подводить к участкам бесплатно в соответствии с указом президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации до границ участка. Выполнить это нужно в 2021—2022 годах и без привлечения средств населения. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Средства, полученные в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями могут быть источником компенсации затрат на мероприятия по проведению и присоединению», — говорится в федеральном законе. Отмечается, что имеющиеся средства должны компенсировать и расходы на строительство или реконструкцию необходимых для присоединения объектов капитального строительства.

Ранее в ходе послания Федеральному собранию Путин поручил ускорить газификацию к участкам, не подключенных к внутрипоселковым газопроводам, пишет агентство Nation News. Генеральный директор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов заявил, что в программу «социальной газификации» попадут порядка 1,5 млн домов.