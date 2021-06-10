Мужчину будут принудительно лечить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Башкирии, убившего свою супругу на глазах у детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в отношении мужчины предлагается применить принудительные меры медицинского характера. Дело расследовалось в Челябинске, так как преступление было совершено на территории Южного Урала.

«Согласно заключению комиссии экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством», — заявили в прокуратуре. Материалы переданы в Челябинский областной суд. Преступление было совершено 29 июля 2020 года.

На территории Челябинской области семья из Башкирии оказалась, когда ехала в Сатку к дантисту. Возле деревни Алексеевка мужчина начал наносить жене удары охотничьим ножом. Супруга выскочила из автомобиля, побежала по дороге, упала на землю, и муж догнал ее. От полученных ранений женщина скончалась.

Все это произошло в присутствии двух маленьких дочерей, находившихся в машине. Как потом заявил глава семейства, супруга изменила ему с лучшим другом. Девочек забрала бабушка, мать убитой.