10 июня 2021
09 июня 2021

Житель Башкирии, убивший при детях жену, избежит колонии. Решение приняли в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, больница, душевнобольной
Мужчину будут принудительно лечить Фото:

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя Башкирии, убившего свою супругу на глазах у детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в отношении мужчины предлагается применить принудительные меры медицинского характера. Дело расследовалось в Челябинске, так как преступление было совершено на территории Южного Урала.

«Согласно заключению комиссии экспертов мужчина страдает хроническим психическим расстройством», — заявили в прокуратуре. Материалы переданы в Челябинский областной суд. Преступление было совершено 29 июля 2020 года.

На территории Челябинской области семья из Башкирии оказалась, когда ехала в Сатку к дантисту. Возле деревни Алексеевка мужчина начал наносить жене удары охотничьим ножом. Супруга выскочила из автомобиля, побежала по дороге, упала на землю, и муж догнал ее. От полученных ранений женщина скончалась.

Все это произошло в присутствии двух маленьких дочерей, находившихся в машине. Как потом заявил глава семейства, супруга изменила ему с лучшим другом. Девочек забрала бабушка, мать убитой.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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