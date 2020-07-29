28 июля 2020

В Челябинской области мужчина жестоко убил жену на глазах у детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, конфликт произошел на бытовой почве Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Возле деревни Алексеевка в Челябинской области муж несколько раз ударил ножом жену в салоне автомобиля на глазах у детей. Об этом URA.RU рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области по взаимодействию со СМИ Владимир Шишков.

«Муж нанес несколько ножевых ранений своей супруге. В салоне автомобиля также находились дочери двух и четырех лет. Затем нанес ножевые ранения после того, как женщина выбежала из машины», — рассказал URA.RU Шишков. По его словам, конфликт между супругами произошел на бытовой почве.

Сейчас мужчина находится под стражей в качестве подозреваемого в совершении преступления по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью», сказал Шишков. Он добавил, что малолетние дочери семейной пары были переданы матери убитой женщины.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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