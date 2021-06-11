Ассоциация туроператоров: куда можно уехать за 30 тысяч на двоих

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Отдых на полуострове Крым. Феодосия , море, крым, жара, отпуск, лето, пляж, отдых
Крым стал самым дешевым российским курортом Фото:

Тур в Крым стал самым дешевым среди туров на российские курорты. Как сообщили в Ассоциации туроператоров (АТОР), путевка на полуостров на двоих обойдется в июне в 28,6 тысяч рублей.

«На даты вылетов 23—30 июня по минимальной цене пляжного тура на 10 ночей с включенным авиаперелетом по-прежнему лидируют курорты Крыма — самый дешевый тур на полуостров в это время можно приобрести за 28,6 тысяч рублей на двоих», — указано на сайте АТОР. При этом на середину июня такой же тур стоил 26 тысяч рублей.

За Крымом по уровню ценовой доступности оказались Сочи и Анапа. Отдохнуть вдвоем на этих курортах обойдется в 30 и 35 тысяч рублей соответственно. В ассоциации туроператоров уточнили, что минимальные цены Сочи остались прежними в этом месяце, а стартовые цены на Анапу подорожали на 10%. Связывают это с тем, что курорт очень востребован, особенно среди семей.

Ранее было приостановлено авиасообщение России с Турцией и Египтом, напоминает агентство Nation News. Туроператоры ожидают, что если границы не будут открыты, то цены на российских курортах в июле — августе вырастут на 30%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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