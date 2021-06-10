В «Росатоме» назвали размер выплат семьям погибших в ДТП в Лесном

Руководство «Элекрохимприбора» заплатит семьям погибших в ДТП в Лесном Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Семьи погибших и пострадавших в смертельном ДТП в Лесном получат по одному миллиону рублей от комбината «Элекрохимприбор» (входит в «Росатом»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Комбинат окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере один млн рублей», — говорится на официальном сайте «Электрохимприбор». В пресс-службе подчеркнули, что руководство комбината поможет похоронить погибших в ДТП. Для этого родственники должны обратиться в ООО «Успенье».

Смертельное ДТП произошло 10 июня в лесном. Автобус въехал в толпу людей. В результате чего погибли семь человек, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала водителя автобуса. Руководство «Росатома» пообещало оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Оплату лечения госкорпорация взяла на себя.