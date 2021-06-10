10 июня 2021

В «Росатоме» назвали размер выплат семьям погибших в ДТП в Лесном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок трассы Пермь - Кунгур в месте пересечения с нефтепроводом у села Лобаново. Пермь, автобус пригородный
Руководство «Элекрохимприбора» заплатит семьям погибших в ДТП в Лесном Фото:
новость из сюжета
Смертельное ДТП в Лесном

Семьи погибших и пострадавших в смертельном ДТП в Лесном получат по одному миллиону рублей от комбината «Элекрохимприбор» (входит в «Росатом»). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Комбинат окажет материальную помощь семьям погибших работников в размере один млн рублей», — говорится на официальном сайте «Электрохимприбор». В пресс-службе подчеркнули, что руководство комбината поможет похоронить погибших в ДТП. Для этого родственники должны обратиться в ООО «Успенье».

Смертельное ДТП произошло 10 июня в лесном. Автобус въехал в толпу людей. В результате чего погибли семь человек, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Полиция задержала водителя автобуса. Руководство «Росатома» пообещало оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавшим. Оплату лечения госкорпорация взяла на себя.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...