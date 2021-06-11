Прилепин сообщил об освобождении легендарного командира ДНР

Командир ДНР Ахра Авидзба несколько месяцев находился в СИЗО Абхазии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Экс-командира самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахру Авидзбу освободили из-под ареста в Абхазии. Об этом сообщил экс-доброволец ДНР, писатель и политик Захар Прилепин.

«Наш брат Ахра Абхаз на свободе», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Писатель не уточнил, в какой стране герой ДНР находится сейчас.

Ахра Авидзба был арестован 4 марта в абхазском Сухуми во время допроса в службе госбезопасности. Бойца ДНР обвинили в организации госпереворота в Абхазии, пишет сайт argumenti.ru. Во время нахождения в СИЗО у Авидзбы развилась острая болезнь почек на фоне голодовки. Полковник запаса РФ Александр Жилин сообщал URA.RU, что освободить бойца могли бы с помощью секретных связей Абхазии и России.

35-летний Авидзба уехал на Донбасс летом 2014 года, где собрал несколько отрядов добровольцев. Участвовал в ключевых боях в регионе. В ДНР Авидзба воевал до 2016 года. А в 2019—2020 годах возглавлял уличные протесты во время политического кризиса в Абхазии.