Прилепин сообщил об освобождении легендарного командира ДНР

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Суд по мере пресечения Горностаевой и Никанорову, заключенные, арест, подозреваемый, задержанный, под стражей
Командир ДНР Ахра Авидзба несколько месяцев находился в СИЗО Абхазии Фото:
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Экс-командира самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахру Авидзбу освободили из-под ареста в Абхазии. Об этом сообщил экс-доброволец ДНР, писатель и политик Захар Прилепин.

«Наш брат Ахра Абхаз на свободе», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Писатель не уточнил, в какой стране герой ДНР находится сейчас.

Ахра Авидзба был арестован 4 марта в абхазском Сухуми во время допроса в службе госбезопасности. Бойца ДНР обвинили в организации госпереворота в Абхазии, пишет сайт argumenti.ru. Во время нахождения в СИЗО у Авидзбы развилась острая болезнь почек на фоне голодовки. Полковник запаса РФ Александр Жилин сообщал URA.RU, что освободить бойца могли бы с помощью секретных связей Абхазии и России.

35-летний Авидзба уехал на Донбасс летом 2014 года, где собрал несколько отрядов добровольцев. Участвовал в ключевых боях в регионе. В ДНР Авидзба воевал до 2016 года. А в 2019—2020 годах возглавлял уличные протесты во время политического кризиса в Абхазии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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