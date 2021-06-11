11 июня 2021

Мишустин назначил уроженку Перми замминистра просвещения РФ

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Дом Правительства РФ. Москва, белый дом, дом правительства рф
Новым замминистра просвещения РФ стала Анастасия Зырянова Фото:

Новым заместителем министра просвещения РФ стала Анастасия Зырянова. Соответствующее правительственное распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации», — указано в документе. До назначения она возглавляла Федеральный центр тестирования при Рособрнадзоре. Предшественница Зыряновой, Екатерина Толстикова, будет руководить «ПроШколой» — совместной компанией ВЭБ, группы компаний «Просвещение» и Сбера, сообщают «Вести образования».

На новом посту Зырянова будет курировать Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования и координировать работу в сфере высшего педагогического образования, профессионального развития педагогических работников, развития педагогического образования и науки, а также организацию педагогических конкурсов, пишет издание. Также она займется кадровыми вопросами в отношении подведомственных организациях и аттестацией ректоров.

Чиновница родилась в Перми, окончила Пермский государственный технический университет. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство готово рассмотреть альтернативу Единому госэкзамену (ЕГЭ), если кто-то таковую предложит. Около 68% россиян выступают против ЕГЭ, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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