Мишустин назначил уроженку Перми замминистра просвещения РФ

Новым заместителем министра просвещения РФ стала Анастасия Зырянова. Соответствующее правительственное распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.
«Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации», — указано в документе. До назначения она возглавляла Федеральный центр тестирования при Рособрнадзоре. Предшественница Зыряновой, Екатерина Толстикова, будет руководить «ПроШколой» — совместной компанией ВЭБ, группы компаний «Просвещение» и Сбера, сообщают «Вести образования».
На новом посту Зырянова будет курировать Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования и координировать работу в сфере высшего педагогического образования, профессионального развития педагогических работников, развития педагогического образования и науки, а также организацию педагогических конкурсов, пишет издание. Также она займется кадровыми вопросами в отношении подведомственных организациях и аттестацией ректоров.
Чиновница родилась в Перми, окончила Пермский государственный технический университет. Замужем, воспитывает двоих сыновей.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство готово рассмотреть альтернативу Единому госэкзамену (ЕГЭ), если кто-то таковую предложит. Около 68% россиян выступают против ЕГЭ, сообщает RT.
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