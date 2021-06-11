11 июня 2021

Путин рассказал об убийцах Немцова и Политковской

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что виновные в громких политических убийствах в России найдены Фото:

Виновные в громких политических убийствах найдены и эти преступления раскрыты. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении», — заявил он телеканалу NBC. Ведущий перечислил громкие политические преступления, совершенные в России в последние годы, упомянув смерть журналистки Анны Политковской, юриста Сергея Магнитского, политика Бориса Немцова и других.

Ранее телеканал опубликовал отрывок, где Путин сравнивает президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Также российский президент рассказал о своем отношении к резкому высказыванию Байдена в свой адрес и охарактеризовал российско-американские международные отношения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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