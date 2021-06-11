Депутат Госдумы предложил изменить важный школьный предмет

В российских школах необходимо модернизировать программу предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ). Об этом URA.RU заявил член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев.
«Основы безопасности и жизнедеятельности» очень важный предмет, который надо пересмотреть. Программу пересмотреть, стандарты пересмотреть и преподавать так, чтобы дети знали и были готовы к тем суровостоям жизни, которые им предстоит увидеть после школы», — сказал депутат. По его словам, в школах последнее время перестали обращать внимание на то, что ученики не готовы и не знают, каким образом себя вести во время различных природных явлений. В качестве примера депутат привел молнию, грозу и наводнение.
По данным опроса ВЦИОМ, 82% респондентов полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. Заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела» Иван Моручков считает, что ситуацию может исправить массовое открытие центров школьного предпринимательства в регионах и обучение студентов по программам создания первого бизнеса.
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