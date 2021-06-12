Титов раскритиковал решение Собянина по возвращению ограничений. «Контрольный выстрел»

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, титов борис
Общепит не выдержит еще одного локдауна, отметил Борис Титов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Возвращение части коронавирусных ограничений в Москве может нанести смертельный удар по малому бизнесу. В случае дальнейшего продления ограничений власть должна будет помогать общепиту. С таким мнением выступил лидер «Партии Роста», уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Новость прозвучала, как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации», — сказал Титов ТАСС.

Возможное повторение локдауна — один из худших вариантов развития событий для малого бизнеса, подчеркнул Титов. Политик отметил, что предприниматели не должны становиться единственными, кто несет убытки из-за последствий пандемии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дни с 12 по 20 июня в Москве будут нерабочими. Одновременно с этими он запретил работу фуд-кортов, детских комнат и ряда других предприятий в эти даты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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