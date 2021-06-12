Экономика РФ может не выдержать новых COVID-ограничений, считает Николай Арефьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская экономика может разрушиться в случае введения в регионах дополнительных выходных из-за коронавируса. Своим мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Мэр столицы Сергей Собянин ввел в Москве ввел в столице период нерабочих дней. Он продлиться с 15 по 19 июня.

«Если регионы хотят окончательно разрушить свою экономику, свой бизнес, то они должны идти вслед за Москвой. Москва может жить на проценты, на налоги, на все что угодно. Ей экономика не нужна. Она живет и паразитирует на всей стране», — заявил Арефьев.

Депутат отметил, что из-за нерабочих дней в столице особых изменений не произойдет, так как из-за высокой аренды бизнес и так закрывается каждый день. Однако если это дойдет до регионов, то они обанкротятся, пояснил собеседник агентства. «Тогда и Москве будет не сладко, если регионы перестанут снабжать деньгами столицу нашей страны», — сообщил депутат.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов считает, что возвращение части коронавирусных ограничений в Москве может нанести смертельный удар по малому бизнесу. Он уверен, что властям придется оказывать предпринимателям помощь, если меры продлят.