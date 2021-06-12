Депутат Госдумы рассказала, как снизить цены на товары на 20%

В России подешевеют товары и вырастет покупательская способность, если отменить налог на добавленную стоимость (НДС). Об этом URA.RU заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.
«Представьте, что цена на любой товар [будет] на 20% ниже. Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — сказала депутат. Она подчеркнула, что считает НДС вредным налогом и выступает за то, чтобы его отменить.
По словам парламентария, операции с этим налогом сложно администрировать и они требуют больших трудозатрат. При этот Ганзя отметила, что НДС приносит большое количество средств в бюджет.
Ранее российский предприниматель, экономист Дмитрий Потапенко назвал российские налоги одними из самых высоких. Он выступил за то, чтобы отменить их для россиян с низкими зарплатами.
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