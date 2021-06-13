Юрист: части россиян повысят зарплаты с 1 октября

Юрист рассказал, чьи зарплаты вырастут с октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 1 октября оклады военнослужащим увеличатся в 1,037 раз. Об этом сообщил управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

«Повышение заработной платы коснется тех, кто проходит военную службу по контракту, по призыву, сотрудники национальной гвардии, сотрудники, имеющие специальные звания полиции, органов внутренних дел, ФСИН, таможенных и противопожарных органов», — рассказал он агентству «Прайм». Редин отметил, что закон (п. 9 ст. 2 закона № 306-ФЗ) гарантирует военным ежегодное увеличение окладов с учетом инфляции на очередной финансовый год.

Также стало известно, что правительство планирует с 2023 года внедрить в России новую систему оплаты труда медиков. В семи пилотных регионах эксперимент начнут в ноябре. Оклады медиков будут считать с учетом новых величин — коэффициента дифференциации по должности и коэффициента экономического развития региона. Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в регионах РФ нужно ввести минимальный социальный стандарт, необходимый для достойного уровня жизни граждан. Если зарплата россиянина не дотягивает до суммы регионального стандарта, работнику должны будут компенсировать разницу из бюджета.