В Германии призвали отказаться от антироссийских санкций

Германия должна отказаться от санкций против России и усилить диалог с Москвой, поскольку отношения РФ и ФРГ имеют большое значение в вопросах обеспечения безопасности стран Евросоюза и поддержания стабильности в Европе. К такому выводу пришли депутаты бундестага.
Парламентарии уверены, что отношения Москвы и Берлина «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ». «Продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского Союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», — приводит RT текст резолюции.
Депутаты призвали власти Германии не соглашаться в Европейском совете продлить санкции против России и отказаться от идеи отключения страны от международной платежной системы SWIFT. В бундестаге считают, что Берлин должен усилить диалог с Москвой.
Ранее немецкое федеральное собрание отклонило проект партии «зеленых» об отказе от строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Как сообщил политический директор МИД ФРГ Йенc Плетнер, Берлин настроен и дальше отстаивать интересы участников проекта, пишет «
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