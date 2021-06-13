Аналитики рассказали, во что выгоднее вложить деньги летом

Евро остается одним из лучших способов инвестиций Фото: Анна Майорова © URA.RU

В летний период имеет смысл инвестировать деньги в валюту или российские акции. Об этом URA.RU рассказал финансовый аналитик Эдуард Матвеев.

«Я бы покупал евро. У него самого по себе глобальный потенциал роста — минимум 30% вверх по отношению доллару. Движения стоит ждать ближе к осени. Потому что лето — довольно сонный период, когда большинство инвесторов на каникулах», — сообщил экономист.

По его словам, если в валюте будет сильный рост, то лучше сначала «сидеть» в ней, а потом переходить на другие активы. «Остаются интересными российские акции. Энергетика стабильно платит дивиденды. В металлургии есть интересные компании, которые, скорее всего, в следующем году будут выплачивать хорошие дивиденды за счет прибыли этого года», — добавил Матвеев.

Директор Института стратегического анализа компании ФБК «Грант» Игорь Николаев советует вкладываться в иностранную валюту. «В валюту вкладываться имеет смысл в долгосрочном плане. Мы видим, что в прошлом году доллар вырос на 19%. В этом году роста нет. Думаю, что, как и раньше, период роста сменяется периодом стабилизации, потом снова периодом роста», — поделился с агентством экономист.

Николаев также уточнил, что встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня никак не повлияет на доллар или рубль. Главными факторами укрепления валют, по словам Николаева, являются цены на нефть и санкции. «Санкции постепенно усиливаются. Цены на нефть подросли, чем объясняется укрепление рубля», — заключил собеседник агентства.